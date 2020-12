Famosos posam com rebentos em show de fofura na web

Daiana Garbin publicou em seu Instagram nesta terça-feira (8), um clique com a filha, Lua, de um mês de vida, do casamento com Tiago Leifert. Na imagem, a jornalista aparece com a menininha no colo, mas ainda sem mostrar seu rosto, como já havia feito quando ela completou 40 dias.

“Queria dizer que está tudo bem, estou muito feliz. Ela está super saudável, estou conseguindo dar o peito, ela está crescendo muito, está tudo ótimo. Sabia que não existiria a maternidade perfeita, com anjos tocando harpas. Me preparei muito pras dificuldades. Estou amando aprender a ser mãe da Lua!”, disse.

Já Leifert se emocionou ao fazer um vídeo, em que contou que está conciliando a paixão por games com os cuidados de sua filha.

Já Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemoraram nesta terça-feira (8) os cinco meses do caçula, Zyan. A apresentadora mostrou em seus stories do Instagram a decoração da festa, com tema fazendinha.

“Meu Deus, cinco meses de Zyan! E é claro que a gente tinha que fazer da fazendinha”, disse ela, mostrando os detalhes da decoração e a primogênita, Titi, encantada. Mais tarde, Gio compartilhou vários registros da festinha e se declarou para o caçula:

“Nosso BABY ZYAN faz 5 meses!!!!! É muito doido pq ao mesmo tempo que parece que passa rápido, por outro lado parece que nós nunca vivemos sem você meu pingo! Nós somos muito felizes em poder ser sua família meu presente de Deus! Obrigada por trazer ainda mais amor e alegria para as nossas vidas! Mamãe te ama muito, e não consegue nem lembrar da vida sem seus gritinhos, sorrisinhos e mordidas...te amo te amo te amo, que até dói!!!!”, escreveu.

Ela, que também é mãe de Bless, contou na última semana em seu Instagram que sofreu com diástase abdominal após nascimento de Zyan. A apresentadora disse que passou até a sentir dores na coluna por conta disso e que procurou um médico para conseguir voltar a ter o corpo de antes.