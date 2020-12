Famosos lamentam a morte de Paulinho do Roupa Nova

A morte do cantor Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista do grupo Roupa Nova, fez muitas celebridades lamentarem a perda. Paulinho morreu na noite desta segunda-feira (14) com complicações da Covid-19. Dentre os famosos que lamentaram a perda estão Felipe Neto, o diretor de cinema Kléber Mendonça Filho, o ator Bruno Gagliasso e o músico Esteban Tavares (ex-Fresno).

O cantor estava internado desde novembro com Covid-19. Devido a complicações estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular no Rio de Janeiro.

Felipe Neto disse ser um grande fã da banda e que chegou a viajar duas vezes para ver shows do Roupa Nova.

NÃO!!!



NÃO!!!!!!!!!!



QUE MERDA! QUE INFERNO! QUE VÍRUS DESGRAÇADO!!!



Perdemos um dos maiores de todos os tempos. Paulinho, vocalista do Roupa Nova.



Viajei 2x pra vê-los.



QUE MERDA!!!!!!!!! pic.twitter.com/KAmHcUtxox — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 15, 2020

Já o diretor de Aquarius e Bacurau, Kleber Mendonça Filho, falou que uma das músicas do Roupa Nova chegou a ser pensada para um dos seus filmes, mas não entrou na edição final.

Soube do falecimento de Paulinho do Roupa Nova, Covid19. Durante anos no roteiro, e até a mixagem, “Sapato Velho” seria usada em Bacurau, mas terminou não entrando. Um grande abraço nos amigos e familiares. Obrigado Paulinho. — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 15, 2020

O músico Esteban Tavares também declarou ser fã da banda e lembrou quando tocou com Paulinho em gravação de DVD de 30 anos de Roupa Nova.

Meus sentimentos aos familiares do Paulinho, grande vocalista do Roupa Nova. Vai em paz, meu ídolo ❤️ — Esteban Flaco Tavares (@estebantavares) December 15, 2020

Tive a oportunidade, junto da Fresno, de participar do dvd de 30 anos da banda. Fica aqui minha homenagem. Vai em paz, Paulinho. https://t.co/XMwsHQ7htl — Esteban Flaco Tavares (@estebantavares) December 15, 2020

Bruno Gagliasso comentou que ele e seus amigos cresceram ouvindo Roupa Nova.