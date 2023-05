Famosas curtem praias no Rio de Janeiro; veja as fotos

Com o final de semana ensolarado, algumas famosas aproveitaram as praias do Rio de Janeiro, para se bronzearem, tomarem banho de mar e curtirem suas folgas.

Deborah Secco foi com o marido Hugo Moura até a praia na Barra Da Tijuca. Quem aproveitou também foi Bia Michelle, Lan Lan com as filhas, e as amigas Mariana Goldfarb e Mari Saad curtiam a praia na Zona Sul do Rio.

Veja:

Veja quem aproveitou a praia no dia de sol

