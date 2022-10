Família paraense vence duelo na 'Pipoca da Ivete’ e prêmio já tem destino

A família Cunha, de Belém, foi quem venceu o ‘Duelo de Família’, na 'Pipoca da Ivete’ da temporada no último domingo, 02. Eles foram representados por Ivete Sangalo e duelaram com a família que estava com Fátima Bernardes.O pai Jardel estava ao lado dos três filhos. O quarteto já chegou animado e se apresentando ao som do tecnobrega. “Somos uma família extremante paraense, amiga de todos, receptiva e acima de tudo, com amor pelo próximo”, disse.

“Eu tenho uma paixão pelo povo do Pará, é completamente aberto, solicito, amoroso”, disse Ivete.

Com a vitória da família Cunha, Wendel, um dos participantes, revelou para onde iria o prêmio de R$ 30 mil. “Eu sou pai de uma criança chamada Enzo, ele é autista, e isso é uma grande batalha, porque a gente, como um todo, ainda não está preparado para receber essas informações. E o tratamento dele é bem complicado, esse valor vai ajudar a gente a ajudar ele nesse passo que é longo. Uma caminhada muito árdua! Esse dinheiro chegou em boa hora, para a gente estar dando essa alavancada para que ele tenha uma vida tranquila, assim como todo mundo”, disse um dos campeões.

Ivete fez questão de destacar que o valor para o tratamento é caro, e se mostrou emocionada com a dedicação da família em busca desse objetivo. “Primeiro manda um beijo para Enzo, dizer que o seu papai se dedicou muito. Mas é importante você trazer essa questão”, enfatizou.