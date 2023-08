Família de Aracy Balabanian divulga carta de despedida: 'Sentiremos saudade do seu abraço amoroso’

A família de Aracy Balabanian, que morreu aos 83 anos nesta segunda-feira (7), divulgou uma emocionante carta de despedida à artista. As palavras foram escritas pelos sobrinhos da atriz e compartilhadas com o portal G1 Mato Grosso do Sul.

Na carta, os familiares lembram da tia com amor e carinho. “Tia, sentiremos muita saudades do seu abraço amoroso e do seu cheiro maravilhoso”, escrevem em um trecho.

Aracy também é lembrada como exemplo de força, além de ser chamada de uma tia “admirável em todos os sentidos”. Leia a carta na íntegra abaixo:

"Tia Aracy era pra nós mais que uma atriz brilhante, era um exemplo de força, carinho e amor! Uma tia admirável em todos os sentidos… Tia, sentiremos muita saudades do seu abraço amoroso e do seu cheiro maravilhoso! Que Deus e Nossa Senhora te recebam de braços abertos e com muito amor, assim como você merece!".