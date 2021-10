Fafá de Belém vai até multidão e canta com devotos no encerramento da Varanda de Nazaré

Neste domingo (10) acontece o encerramento do projeto “Varanda de Nazaré”, que trouxe vários famosos até Belém para prestigiar a festa do Círio. No entanto, surpreendendo a todos, Fafá de Belém, que é uma das organizadoras, foi até a frente do local onde estava acontecendo o evento e cantou junto à multidão de devotos que passava pelo local.

Emocionada, Fafá chamou o público para cantar uma das canções em homenagem à padroeira paraense. Os devotos ficaram agitados e felizes com a iniciativa da cantora. Pelos stories do Instagram, ela compartilhou o registro.