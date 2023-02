Fabiana Karla e Diogo Mello anunciam o fim do relacionamento

A atriz e humorista Fabiana Karla e o dançarino Diogo Mello anunciaram, na manhã desta sexta-feira (3), o fim do relacionamento do casal. Em um compilado de fotos com a humorista no Instagram, Mello diz que “não é sobre falta de amor, não é sobre não dar certo, não é sobre a compatibilidade de gênios. É sobre a distância Rio x São Paulo”.

Devido a essa distância entre os estados, os dois não conseguem estar sempre juntos, por conta dos compromissos. O ex-casal afirma que os problemas se tornaram difíceis de serem administrados, e decidiram, em comum acordo, terminar a relação.

Pelo Instagram, a atriz compartilhou no Instagram a publicação do, agora ex-marido, Diogo, que anuncia o fim do relacionamento, deixando uma mensagem para o dançarino: "Gratidão por tudo…”

Fabiana Karla compartilha publicação sobre o anúncio do fim do casamento (Reprodução / Instagram @fabianakarlareal)

Apesar de não estarem mais casados, Diogo afirma que serão como grandes amigos e parceiros. "Isso a distância não será capaz de apagar!”, disse.

Juntos desde 2017, quando Fabiana Karla anunciou o namoro com Diogo Mello, os dois decidiram se casar dois anos depois, em 2019. No entanto, em janeiro de 2022, eles anunciaram a primeira separação, que foi revertida quando decidiram dar mais uma chance para o casamento, fazendo uma renovação de votos em Las Vegas, nos Estados Unidos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)