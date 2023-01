Famosos que se separaram em 2023: saiba quem se separou, quando e quem são as celebridades

O ano de 2023 mal começou mas diversos casais colocaram um ponto final nos seus relacionamentos, deixando fãs surpreendidos com as decisões. Entre relações que estavam entre idas e vindas, outros em inícios matrimoniais e alguns em relações longevas, confira uma lista dos casais que se separaram neste início de ano.

Rafa Kalimann e José Loreto

O relacionamento que foi oficializado em agosto de 2022 chegou ao fim surpreendendo muitas pessoas, que acreditavam que a relação ia longe. Ao que tudo indica, as atitudes do ator contribuíram para este fim.

José Loreto e Rafa Kalimann (Reprodução Instagram)

Fábio Porchat e Nataly Mega

O humorista anunciou o fim do casamento de anos com a produtora pelo instagram. Fontes afirmam que o casal se separou após Fábio não aceitar ter filhos com a esposa. Como forma de respeitar os caminhos de cada um, eles decidiram colocar um ponto final de forma amigável.

Nataly Mega e Porchat (Reprodução/Redes Sociais)

Bela Gil e JP Demasi

Após 19 anos, a chefe de cozinha anunciou o fim do casamento com JP Demasi, os dois viviam um relacionamento aberto.

Bela Gil e JP Demasi (Reprodução)

Jesus Luz e Aline Campos

Após sete meses juntos, o casal anunciou a separação mas garantiram o carinho e o respeito um pelo outro.

Jesus Luz e Aline Campos (Reprodução)

Ivy Moraes e Nandinho Borges

Nos primeiros dias do ano, a ex-bbb confirmou o fim do relacionamento com Nandinho Borges, com quem disputou ainda o reality Power Couple. A influenciadora disse ainda que a separação ocorreu após uma briga.

Ivy Moraes e Nandinho Borges (Reprodução Instagram)

Luis Navarro e Ivi Pizzott

O ator global declarou o fim da relação exclusivamente por "falta de tempo", o que acabou gerando uma grande polêmica na web.

Luis Navarro e Ivi Pizzott (Reprodu)

Thales Bretas e Silva

Após muitas polêmicas e especulações, os dois anunciaram o fim da relação em janeiro. Esse foi o primeiro relacionamento do médico após a morte de Paulo Gustavo em 2021.

Thalles Bretas e Silva (reprodução)

Gabriel Jesus e Raiane Lima

Após uma crise durante a Copa do Mundo, o jogador decidiu terminar a relação que durava desde o ano de 2021.