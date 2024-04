Fabiana Justus celebra que medula 'pegou' após transplante

Fabiana Justus, de 37, filha do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais na última terça-feira (9) para comemorar o sucesso do transplante de médula, realizado no mês de março. A influenciadora digital foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda em janeiro.

Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou uma foto sorrindo e sentada na cama do hospital rodeada de balões em tons de rosa e lilás. Fabiana falou que aquele momento significativa seu renascimento e anunciou que a “medula nova pegou”.

"Sei que o transplante não acaba quando ele termina, que ainda tenho um caminho de cuidados pela frente, mas hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida. E prometo viver com ainda mais gratidão e ainda mais amor do que eu já tinha", escreveu na legenda do post.

Entenda o que terma ‘pegar’ significa:

Em entrevista à Quem, o onco-hematologista Breno Gusmão, integrante do Comitê Médico da Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), explicou que a "pega" nada mais é do que a recuperação da medula no organismo do paciente transplantado.

"A 'pega' é a forma coloquial de se chamar a enxertia, ou seja, quando a medula encontra o seu microambiente e começa a reproduzir de forma normal. Determinamos a 'pega' quando vemos no hemograma a cifra de 500 neutrófilos por dois dias consecutivos, dois exames consecutivos", explica Breno ao site.