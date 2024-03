Fabiana Justus compartilha dia de exames e pede 'energias maravilhosas' aos seguidores

Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, retornou ao hospital para uma nova etapa do seu tratamento contra leucemia. No perfil do Instagram, a influenciadora registrou a ida ao local e mostrou a rotina de exames e quimioterapia, pedindo energia positiva aos internautas.

“Dia de exames com quimio local. Mandem as energias maravilhosas de sempre! Estão funcionando”, escreveu a jovem.

Em um dos vídeos, Fabiana mostra como o bom humor tem ajudado a lidar com o processo. Na mesma filmagem, ela aparece grogue com o efeito da anestesia e surge rindo por causa do efeito do medicamento no seu corpo.

Logo depois, já em casa, a filha de Justus se divertiu ao falar que agora estava gravando um vídeo sem estar grogue e exibiu um momento de diversão ao lado do filho, o pequeno Luigi. Fabiana também explicou aos seguidores que vai precisar ficar internada novamente para a segunda fase do tratamento.

"Em breve, teremos mais uma internação. Fico sofrendo por antecipação, mas também não adianta, não é? Já vou sofrer lá de saudade. Essa parte do meu tratamento é muito punk, esse isolamento, mas faz parte. Preciso dizer que estou muito grata pelos dias que ganhei aqui em casa. Nem estava esperando, fiquei mais tempo do que eu esperava. Achei que o intervalo seria mais curto, então preciso ser muito grata a isso", escreveu.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)