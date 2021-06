Ex-Rei da cachorrada? Gil do Vigor revela a 'letra' possível affair

Gilberto Nogueira, ou mais conhecido popularmente como ‘Gil do Vigor’, o quarto colocado do ‘BBB 21’, que se auto intitula como o ‘Rei da Cachorrada’, deu algumas pistas sobre o novo crush. Ele revelou que alguém anda deixando o seu coração “regozijado”. As informações são do Gshow.

"Tem a letra L, é vigoroso e anônimo, mas fora isso não conto mais não", afirmou, em entrevista ao portal. Mas, o ex-BBB não chegou a dar mais detalhes de quem seria.

O economista, que já disse inúmeras vezes que ‘adora uma pegação’, acrescentou que o comportamento pode mandar quando ele estiver em um relacionamento sério: "Quando eu namorar serei fiel. O combinado não sai caro e vou ser fiel ao que a gente combinar".