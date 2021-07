Ex-parceiro diz que Viviane Araújo foi 'cúmplice' de sua demissão no 'Super Dança dos Famosos'

Adeilton Ribeiro, dançarino profissional que era parceiro de Viviane Araújo no "Super Dança dos Famosos", disse que a atriz teve influência em sua demissão na emissora. Ele explicou que foi demitido após saber pela imprensa que Viviane estaria insatisfeita com seu trabalho. No entanto, ao conversar com ela sobre o suposto desagrado, a musa negou os boatos. As informações são do UOL.

Ele disse que a conversa aconteceu por telefone. “Liguei para saber da veracidade daquelas notícias. Se tivesse acontecido alguma coisa, a pessoa com quem (Viviane) teria que se pronunciar era comigo. Ela falou: 'Eu jamais falaria isso'. E rasgou elogios para mim, que sou muito dedicado e um ótimo bailarino”, relatou.

O dançarino chegou a falar com a direção do programa e foi tranquilizado sobre o assunto. Mas, dias depois, ele foi comunicado de sua dispensa e o motivo dado para isso seria a insatisfação de Vivi Araújo.

Ele não duvida que ela tem culpa na demissão: "Há responsabilidade desde quando você não se manifesta contra as acusações. Viviane tem popularidade. Se ela não se pronuncia, dá espaço para as pessoas falarem o que elas quiserem. Já que não fazia sentido aquelas matérias, por que não falar no Instagram? Ela tem quase dez milhões de seguidores", desabafou ele.

Segundo Viviane Araújo, a decisão da demissão de Adeilton foi da direção. "Isso não partiu de mim".