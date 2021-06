Ex-Musa do Corinthians lucra com vídeos eróticos; Jogador do Palmeiras é cliente

Paula Lima, ex-participante do reality Bela do Verão e conhecida por ser musa do Corinthians, diz que está faturando alto vendendo fotos e vídeos eróticos por assinatura. As produções são publicadas para os "melhores amigos" do seu Instagram.

Apesar de não se importar, ela afirma que muitos julgam seu trabalho. "Prefiro vender foto nua do que depender financeiramente de alguém. Ou ainda, pegar algo dos outros. Tantos corruptos aí que não sofrem tantos julgamentos como quem trabalha com a sensualidade", desabafou.

A modelo diz ganhar quase R$ 50 mil por mês, e que vai investir o dinheiro na sua educação. "Quero cursar uma faculdade e também quero investir em imóveis, fazer um pé de meia. Não porque não esteja satisfeita com meu trabalho, mas porque uma hora vou ter que parar", afirmou.

A lista de clientes da jovem conta até com jogador de futebol. Paula prefere preservar a identidade do atleta, mas em entrevista deu uma pista: “Ele atua no Palmeiras”, declarou.