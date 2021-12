Ex-'Menina Fantasma' choca com aparência após ter crescido e diz querer ser a 'nova Carminha'

Anna Livya Padilha tinha somente 11 anos quando ficou conhecida ao participar do quadro de pegadinhas "Câmera Escondida", no Programa Silvio Santos. Na atração, ela representou, por alguns anos, a "Menina Fantasma" e assustou centenas de participantes. Atualmente, além de se dedicar aos estudos para voltar à TV, ela falou em uma entrevista que tem alguns sonhos e planos para o futuro. As informações são do portal UOL.

Buscando conquistar novamente seu lugar nas telinhas, Anna Lyvia diz que não se incomoda nem um pouco em ser lembrada como "a Menina Fantasma". Chegou até a explicar o motivo de não ter continuado com a personagem.

“Gravei uma sequência de pegadinhas, né? A mais famosa foi no elevador, mas fiz também no cemitério, metrô e até no necrotério. Nesta última, como eu já estava grande, virei a 'doutora', e uma nova menina fantasma surgiu. Fiquei na personagem até realmente não caber mais. Durou pelo menos quatro ou cinco anos da minha vida”, declara.

Dedicada aos estudos para retornar à TV, a atriz comentou que sua grande inspiração é Adriana Esteves. Ela vê a personagem Carminha, vilã vivida pela veterana em "Avenida Brasil", como uma meta. "Tenho vontade de viver uma vilã também, prefiro mais ser a 'malvada' do que a mocinha. O desafio é maior", afirma.