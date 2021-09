Ex-Ken Humano, Jéssica Alves consegue certidão de nascimento com nome social

A modelo Jéssica Alves teve mais uma vitória em seu processo de transição de gênero. A loira conseguiu a certidão de nascimento com o seu nome social. Ela compartilhou o momento com seus seguidores no Instagram. As informações são do UOL.

Morando na Inglaterra, a modelo foi até um cartório no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, para retirar o documento. "Estou muito feliz porque hoje retirei minha nova certidão de nascimento aqui em Santo Amaro, onde eu nasci e fui registrada. Para mim é uma conquista muito importante. Agora meu nome está correto como tem que ser", celebrou.

Jéssica ainda brincou: "Estou realmente muito feliz. Agora tem que celebrar. Onde é a balada aqui em São Paulo?".

A modelo ficou conhecida após realizar várias cirurgias plásticas para ficar com a aparência do boneco Ken, parceiro da Barbie. Jéssica já foi conhecida como Ken Humano, mas, em janeiro de 2019, assumiu sua transexualidade.