Jéssica Alves posta foto de lingerie e mostra resultado após colocar silicone

Jessica Alves, apresentadora brasileira que ficou conhecida internacionalmente como Ken Humano, passou por mais uma cirurgia plástica para se reafirmar como mulher. A celebridade decidiu turbinar os seios e colocar 1,5 l de silicone. Ela posou sexy de lingerie para mostrar o resultado.

"Estou muito feliz. As minhas outras próteses eram de 725 ml, e esse novo é de 1,5l cada um. Tenho agora 3 litros de implante", contou ela.

Agora que colocou as próteses, Jéssica falou que o próximo passo é emagrecer, e para isso pretende realizar uma nova cirurgia. "Vou fazer cirurgia bariátrica, quero emagrecer 30 quilos. O próximo destino é a Revista Playboy. Quero explorar minha feminilidade e estou pronta para namorar. Ainda não encontrei a pessoa. Sou virgem, ainda, mas estou esperando para encontrar o nome certo", contou ela.

Até junho de 2019, Jéssica já tinha feito 72 cirurgias plásticas. No começo de 2020, ela se submeteu a mais procedimentos depois de se assumir transexual. Ela já colocou silicone e fez feminização facial.

(Reprodução: Revista QUEM)

Após celebrar um ano do início de sua transição, Jessica falou como se sente com tantas mudanças físicas. "Estou me sentindo ótima. Só tenho mais alguns passos para finalizar minha transição. É um sentimento maravilhoso ser mulher. Tudo agora faz sentido na minha vida. Quando eu acordo e me olho no espelho vejo que eu sempre fui destinada a ser [mulher]", explicou.