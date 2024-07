Ex-galã da Globo, Felipe Folgosi visita Belém após revelação polêmica; entenda

O ator Felipe Folgosi, ex-galã da Globo, esteve em Belém neste final de semana e visitou pontos turísticos da capital paraense, como a Estação das Docas, onde experimentou um sorvete de açaí, e almoçou na Ilha do Combu. Famoso por trabalhos na TV, no cinema e no teatro, o artista também atua como roteirista de quadrinhos e filmes, incluindo "Rodeio Rock", que foi lançado na Netflix.

VEJA MAIS

Recentemente, o ator revelou que está vivendo um jejum de dois anos sem relações sexuais, pois acredita que a intimidade deve ocorrer apenas após o casamento. As declarações foram feitas durante sua participação no Splash Encontra. Felipe explicou que a decisão inclui também a cessação da masturbação e foi baseada em seus princípios evangélicos. "O corpo não é uma máquina que você aperta para dar prazer toda hora. Deus fez o homem e a mulher com prazer no sexo para incentivar a reprodução. Na masturbação, o cara acaba desperdiçando a semente que ele tem", declarou.

“Às vezes, o sexo é banalizado. Preservar a outra pessoa, dar valor à outra pessoa, ao sentimento da outra pessoa... Como já vi muito do outro lado que, muitas vezes, isso não dá certo, então, eu falo: 'Não, acho que vou seguir o que está na Bíblia'”, afirmou o ator, que já participou do reality show "A Fazenda", da Record.