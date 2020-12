Ex de Tom Veiga falou com ele um dia antes da morte: 'Fazíamos planos'

Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom Veiga, intérprete do Louro José, contou que falou com o ex-marido, com quem foi casada por quase 15 anos, um dia antes dele falecer. Segundo ela, que mora com os filhos do casal nos Estados Unidos, os dois se falavam via WhatsApp. "Falamos coisas rotineiras, sobre como ele estava, um 'bom dia!', 'dormiu bem?. A gente se falava pelo WhatsApp todos os dias, e eu tenho muitos áudios nossos", disse, ao "Extra".

Em maio desse ano, durante o processo de separação de sua terceira mulher, Cybelle Costa, Tom procurou Alessandra. Como ele não conseguiu embarcar para os Estados Unidos, ela viria ao Brasil no dia 5 de novembro. Tom faleceu quatro dias antes do reencontro, dia 1º de novembro. "A gente chegou a fazer planos, e isso, para mim, é amor. Sinto muita saudade e um pouco de arrependimento. Se eu fosse dar um conselho para alguém é: não deixe o ego tomar conta. O ego fez com que a gente ficasse afastados um ano e cinco meses, e, quando a gente ia se encontrar de novo, aconteceu isso".

Alessandra conta que os dias têm sido difíceis. Ela diz que não quer ver as pessoas nem conversar com ninguém. "Agora, temos que viver um dia após o outro. As crianças, dentro do possível, estão bem. A Amanda, filha dele com a Cristina, a primeira mulher, me disse uma coisa muito bonita, que a mãe dela disse para ela: que agora nós somos uma família de duas mães e quatro filhos".

Para amenizar a saudade, ela criou um perfil no Instagram (@tomveigamemory) com fotos inéditas do intérprete do Louro José. "Não quero aparecer. O perfil é para homenagear o grande homem que ele foi. O marido amoroso, atencioso, parceiro, para matar um pouco a saudade e relembrar coisas boas. Eu ri, chorei, tenho muito material. Mais do que fazer bem para qualquer outra pessoa que esteja vendo, está fazendo bem para mim. Está amenizando um pouco a minha dor".