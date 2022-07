Ex de Latino detona cantor após provocações: ‘Traidor, mentiroso e mau-caráter’

A atriz Rayanne Morais rebateu, nesta segunda-feira (18), um comentário feito pelo seu ex-marido, Latino, sobre o novo relacionamento da artista com o ex-”A Fazenda”, Victor Pecoraro.

Nas redes sociais, Latino reagiu ao novo relacionamento da ex com emojis que demonstram repúdio. Diante do comentário, Rayanne detonou o cantor.

“Vai cuidar dos seus filhos que são frutos da sua traição comigo, aliás, esse foi o motivo da separação. Que bom que a matemática é exata, se não poderia inventar mais uma de suas mentiras. Mau-caráter“, escreveu a famosa.

Os dois filhos do cantor nasceram nasceram nos anos de 2012 e 2013, com a modelo Jaqueline Blandy e a advogada Glaucia Deneno, respectivamente. Rayanne começou a namorar com Latino em 2011. Em 2013, ficaram noivos e, em 2014, casaram-se. Eles se separaram um ano depois, em 2015.