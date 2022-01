Latino revela que guarda mágoa de Anitta: 'Tive vontade de arrebentar ela na porrada'

Latino ainda não superou a ocasião em que afirma ter sido humilhado por Anitta, diante de produtores americanos, durante uma festa na casa dela, há algum tempo. O cantor falou do assunto ao podcast "Bulldog show", do YouTube. O cantor disse que voltou pra casa chorando de raiva.

"O Nego (do Borel) me chamou para ir na casa da Anitta, aí eu fui, eram umas 3 horas da manhã, cachaçado. Surgiu uma conversa ali, comecei a conversar com uns produtores, o cara gostou de mim, sabe quando você sente? Quando a Anitta chega e o cara pergunta 'Quem é esse cara? Gostei desse cara', ela falou 'Ele é 'old school' (velha guarda). Minha mãe já foi muito fã dele, ele já foi muito famoso e agora tá meio quebrado querendo se aproximar de mim'", relembrou.

"Eu voltei, chamei o cara e perguntei o que a Anitta tinha falado de mim. E ele disse que ela falou que eu fiz muito sucesso e que estava querendo se aproximar dela pra fazer um feat. Eu não fiz nada, fui lá pra curtir porque o Nego me levou. Zero interesse", contou Latino.

"Quando ela falou que eu era 'old school' pensei que estava velho. Fiquei mal, ela conseguiu me deixar mal, ela me arriou. Voltei em casa, fiquei chorando e pensei: 'é tanta ingratidão que a vontade que eu tinha era de ir lá e arrebentar ela na porrada'. Mas eu não sou um cara agressivo e essa jamais seria a minha atitude. Eu preferi ir embora do que chegar lá e perder a linha", completou.

Latino disse que ajudou Anitta no início da carreira ao fazer uma festa de "lobby muito grande" com representantes de gravadoras, contratantes e empresários no qual teria apresentado Anitta como "a nova Kelly Key".