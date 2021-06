Ex-Big Brother, Fabiana Britto incorpora a dominatrix para celebrar Dia dos Namorados

A ex-Big Brother Itália e capa da Playboy, Fabiana Britto, apostou no fetiche para celebrar seu primeiro Dia dos Namorados depois e se tornar mãe, para mostrar que há, sim, vida sexual após a maternidade. E aproveitou para falar um pouco da própria experiência. “O sexo não deve deixar de ser discutido quando nos tornamos mães. Não posso negar que me sinto mais sexy agora”, declarou.

Fabiana contou que só conheceu seus limites após a maternidade: “Me sinto mais atraída por mim mesma do que por qualquer outra pessoa. Passei a valorizar cada parte do meu corpo depois da experiência do parto”, ela contou.

A modelo fez questão de ressaltar que a vida sexual de um casal não deve mudar depois que chegam os filhos. “É normal que o cansaço e alterações físicas e emocionais sufoquem a paixão. Mas não pode se acomodar. Tente novas experiências quando estiverem sozinhos. Coloque uma roupa sexy”, brincou.