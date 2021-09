Ex-BBB Viih Tube provoca seguidores com clique sem sutiã

Viih Tube, influencer, “provocou” seus seguidores na rede social recentemente com cliques sem sutiã, apenas com um blazer branco e calça moletom para compor o look.

Os elogios foram intensos. “Amo”, “Gata”, “Uau”, “Meu Deus”, “Essas fotos ficaram tudo Viih”, “Essas fotos são lindas”, “Você é meu tudo”, “A órfã inovou”, “Te amo muito”, “Sexy”, “Nossa, que linda”, “Coisa linda”, “Linda como sempre”, dispararam.

Recentemente, a influencer apareceu na rede social exibindo a popa do bumbum, algo que gerou muitos comentários dos seguidores, que não deixaram batido os cliques. Viih Tube acumula mais de 19 milhões de seguidores na rede social e ultimamente vem causando na rede social com fotos quentes.

Recentemente, a influencer ficou revoltada em vídeo após ser informada que adolescentes não estão indo tomar a primeira dose da vacina contra covid-19 e desabafou na web.

Aliás, Viih Tube saiu muito bem do BBB 21, mesmo com a fama negativa após deixar o reality. Conseguiu faturar mais que o prêmio do programa. Ela conversou com seus seguidores no Instagram sobre fama e vida após participar do Big Brother Brasil 21 nesta terça-feira (14).

A youtuber, de 21 anos, contou o que mudou em sua vida desde que se expôs no reality show. “Muito trabalho. Muitas marcas, que sempre admirei, do meu lado. Mas o que mais mudou foi meu autoconhecimento. Acho que, no fim, o BBB veio na minha vida pra um enriquecimento pessoal. Eu sinto que aprendi tanta coisa que demoraria muito mais de três meses para eu fazer uma autoanálise. Eu desacelerei, tô menos ansiosa, mais confiante, mais calma, mais feliz, valorizando o simples. Me sinto sem medo de ser eu, de errar, parece que deixei todo o medo naquela casa. Isso para mim (que já vivi muitos anos com medo e reprimida) é único”, declarou.

