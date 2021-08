Ex-BBB tenta ajudar afegãos usando app de sexo e é criticado na Web; entenda

Mahmoud Baydoun, ex-BBB e No Limite, usou o Twitter para comentar sobre a situação dos moradores do Afeganistão. Ele disse que tentou usar o “Grindr”, um aplicativo de sexo e namoro online, para entrar em contato e oferecer ajuda às pessoas da comunidade LGBTQI+ do país, e recebeu diversas críticas de internautas. As informações são do UOL.

O sexólogo disse que tentou mudar a localização do app para conversar com afegãos, mas descobriu que a rede social não funciona lá: “Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!”.

Após a declaração, ele foi alvo de muitas críticas. Vários internautas foram até o perfil de Mahmoud e o acusaram de querer chamar atenção nas redes sociais em cima da notícia alarmante do que está acontecendo no Afeganistão.