Ex-BBB Felipe Prior diz que estava 'apartando briga' em vídeo que viralizou

Felipe Prior, participante do BBB 20 diz que estava "separando uma briga" no vídeo em que aparece lutando com um homem em Ilhabela (SP). As imagens viralizaram ontem e foram inspiração para memes.

"Realmente, no vídeo sou eu mesmo", disse o ex-BBB. "A briga não foi comigo. Entrei para apaziguar a briga que estava rolando com uma outra pessoa, que estava na minha roda, e acabou sobrando para mim. E, como vocês viram tomei uns socos. Mas tranquilo, vida que segue. Eu não quero ficar falando disso"

apreciem o el mago prior apanhando pic.twitter.com/bJLEsSz8LG — saturno todynho (@tuitasaturn) November 12, 2020

Em seguida, ele compartilhou o vídeo de uma amiga, que teria testemunhado a confusão. "Chegaram uns caras e ficaram ali perto, conversando com o pessoal. Então, percebi uma discussão com o Vitor. Provavelmente, eles o ofenderam.

O Prior chegou para separar e eles já vieram dando socos", diz ela. O arquiteto pediu, então, que as pessoas parem de comentar sobre a briga. "Quero acabar com essa situação. Meu nome saiu muito, e gosto da minha privacidade", justificou.