Ex-BBB Aline Dahlen faz sucesso no mundo do fisiculturismo

A ex-bbb Aline Dahlen se tornou um dos grandes nomes no mundo do fisiculturismo internacional. A modelo e atriz foi recentemente campeã da edição europeia da competição “World Beauty Fitness & Fashion” (WBFF), na categoria “Diva Fitness Model”, e com isso passou a ser considerada atleta profissional.

Aline ficou conhecida após participar do BBB 14 (TV Globo), onde mostrou sua personalidade forte e acabou sendo eliminada com recorde de rejeição da edição. Mas para ela, isso é coisa do passado.

“Acho que tudo é um aprendizado e estamos aqui para melhorar e tirar lições de cada situação. Tudo depende do peso que você dá e só cabe a você lidar da melhor maneira possível”.

Depois de 7 anos desde a saída da atleta do reality, Aline acredita que mudou muito: “Já me arrependi muito de ter feito o BBB, mas hoje em dia não ligo, nem penso muito, na verdade”. Para os próximos participantes, a atriz dá um conselho: “Pensem mil vezes antes de agir, mas não vão muito longe de quem vocês são de verdade”, ressalta.

Atualmente o foco da modelo e atriz é continuar totalmente dedicada a sua carreira como atleta. Para manter o corpo em dia, Aline conta que come em média 720 ovos por mês e que não pode ser “qualquer um”.

A ruiva revela que só compra ovos de galinhas que foram criadas ao ar livre, em respeito ao cuidado com os animais: “Acaba sendo caro, mas eu abro mão de comprar um sapato, pois sei que o bem-estar dessas galinhas é garantido”.

Em fevereiro de 2021, a modelo também venceu o Dubai Muscle Classic, na categoria Welness, realizado nos Emirados árabes e tem despontado pelo mundo participando de competições de fisiculturismo. Agora a atleta está focada em ser a melhor do mundo. Aline vai representar a Europa na edição mundial do concurso que será realizado em Las Vegas no próximo ano.