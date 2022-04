'Eu tô perplexa com essa manchete', diz Anitta sobre capa da revista americana que a entrevistou

Após a repercussão negativa da manchete da revistra americana "Nylon Magazine", atribuída à entrevista dada por Anitta, a brasileira se pronunciou pelas redes sociais: “Nossa…essa manchete… senhor... te falar viu… complicado”. A revista ainda não foi distribuída e, portanto, o conteúdo da entrevista ainda não foi revelado, mas apenas o trecho reproduzido na capa.

VEJA MAIS

"Nos Estados Unidos as pessoas só querem parecer descoladas. No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar. Quero trazer essa energia pra cá", diz a capa com declaração aspeada de Anitta.

“Eu tô perplexa com essa manchete... REAL. Tô vendo essa capa agora pelo seu Insta e tô desacreditada nessa manchete completamente fora de contexto de tudo”, criticou a cantora.

Anitta disse que foi entrevistada por um repórter da revista durante mais de duas horas e que fizeram diversas perguntas sobre assuntos variados. "Se a pessoa não conseguir pegar UMA frase que fora do assunto pode parecer péssima e jogar numa capa, assim, solta, eu te contrato pra dar entrevista no meu lugar", reclamou.

A artista postou que tomará todas as medidas judiciais contra a publicação.

A revista será distribuída durante o festival Coachella, em que Anitta também vai se apresentar.