Estrela do 'Programa Silvio Santos' rebola em vídeo de lingerie e deixa bumbum à mostra

"Poderosa" é uma das palavras que o público e internautas usaram para descrever Flor Fernandez. A apresentadora, que participa do “Jogo dos Pontinhos” do “Programa Silvio Santos” e também comanda o “Fofocalizando”, deixou os seguidores impressionados com seu corpaço aos 56 anos, quando surgiu apenas de lingerie em seu perfil no Instagram.



Toda de preto e caprichada na transparência, a artista deixou as curvas à mostra e exibiu um bumbum perfeito.

A famosa ainda deixou um recado para quem duvidou da sua boa forma: “Estou com vergonha , mas para as tontas que falaram nas postagens do Fofocalizando e das reportagens que é Photoshop, desafio qualquer um a provar que as fotos têm filtro ou Photoshop. Estava fazendo a prova da nova lingerie e dancei para ver se tudo fica ok. Aqui está!".

"Ah, se alguém se interessar fiz um tratamento [...]. Ele regula o corpo tanto da mulher, como do homem. Em nós mulheres além de voltar o libido some quase toda a celulite eu amei”, declarou a apresentadora, contando um dos seus segredos para manter as curvas.

Nos comentários, o público deixou claro que adorou a postagem: "Que mulherão", "Nossa, Flor, não é seu aniversário, mas você está de parabéns. Linda!", "Que perfeição", comentaram.