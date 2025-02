Estrela de 'Round 6' morre meses após diagnóstico de câncer

A atriz sul-coreana Lee Joo-Shil, conhecida por seu papel na segunda temporada de Round 6, da Netflix, faleceu aos 80 anos neste domingo (2). Ela tratava um câncer no estômago, que foi diagnosticado em novembro de 2024.

A família da artista confirmou a sua morte ao jornal The Chosun Ilbo. A notícia causou grande comoção entre os fãs e a indústria do entretenimento sul-coreano.

Na série da Netflix, Lee Joo-Shil interpretou a mãe de Hwang Joon-ho, personagem vivido pelo ator Wi Ha-joon, que faz o detetive Hwang Jun-ho.

Além de Round 6, a atriz teve uma carreira consolidada no cinema e na televisão sul-coreana, com participações em sucessos como Pânico na Torre (2012), Invasão Zumbi (2016) e Caçadores de Demônios (2020). Seu talento e versatilidade a tornaram uma das atrizes mais respeitadas da Coreia do Sul.

Lee Joo-Shil passou seus últimos meses ao lado da família e faleceu em sua casa, na cidade de Uijeongbu, na Coreia do Sul. (Reprodução)