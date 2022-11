'Estou desesperada, com medo de esquecer', diz viúva de Erasmo Carlos

A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Passos, desabafou nas redes sociais, nesta quinta-feira (24), sobre o falecimento do cantor. "Nenenhô! Você sentiu a brisa do mar? A água gelada bater e levar nossos nomes? Você tava aonde? Comigo? Em mim? Na varanda me olhando? Me sinaliza pra eu não morrer de desespero! Do palco você sempre queria saber onde eu estava sentada para olhar na minha direção. Eu tô desesperada, estou com medo de esquecer dos detalhes da gente, amoooor!".

No texto, ela relembra os últimos dias com o marido, que morreu na terça-feira (22). "Eu não queria que ninguém te visse, te tocasse, te encarasse assim! Mas eu deixei você me guiar e sua voz no meu ouvido: deixa pra lá, meu bem! Finge que não ouviu, eu quero viver em paz. Eu só quero paz. Que orgulho da sua sabedoria!! Você soube se preservar e eu quero manter te preservando".

"Meus 1,62 eram incapazes de fazer o que eu gostaria pelos seus 1,86. Mas eu me muni das minhas armas e fui. Minhas armas eram o meu amor incondicional por você e a música. Uma guerra assistida e solitária! Daqui a pouco as pessoas vão retomar à vida, vão me esquecer e deixar de falar de você, mas eu vou continuar lutando", concluiu.

Antes dessa homenagem, Fernanda mudou o nome no perfil do Instagram para "Fernanda Esteves", adotando o sobrenome do cantor. Além disso, ela foi ao velório do músico usando o mesmo vestido que estava no casamento deles, em janeiro de 2019.