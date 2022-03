'Estou com muito medo e ansiosa', revela Juliette em dia de show

Hoje, 26, Juliette vai finalmente iniciar sua turnê Caminhos. O primeiro show dessa nova etapa como cantora será no Qualistage, no Rio de Janeiro. Há pouco mais de um ano que se tornou campeã do Big Brother Brasil 21, a artista virou favorita do mercado publicitário e das páginas de celebridades na internet.

VEJA MAIS

"Na minha turnê, cada elemento contará uma história: o palco, os instrumentos, as letras das músicas e o figurino. A moda é um meio de expressão importante", disse em entrevista ao Globo.

A ansiedade tomou conta da paraibana sobre a estreia nos palcos. "Estou com muito medo e ansiosa, mas muito grata por essa oportunidade, que é maior do que eu sonhei. Dei uma entrevista recentemente na casa de espetáculo que farei esse début e vi um quadro com vários ícones da música. Pensei comigo: 'Será que vou estar ali daqui a 10 anos?' Quem sabe?".

Com 33,6 milhões de seguidores só no Instagram, Juliette diz que ainda não se acostumou com a fama. "Todo dia acontece uma surpresa diferente. Você acha que está acostumado e vem algo que te tira totalmente do eixo. Eu me habituei a dar entrevista, mas aí amanhã conheço um artista que amo e fico eufórica. Para mim, é tudo novo. Talvez, daqui a muitos anos eu consiga achar tudo normal." "Tenho raízes fortes e sólidas, que não me deixam deslumbrar. E isso foi construído durante 32 anos. É só seguir”, acrescentou a artista.