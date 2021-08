‘Estava sofrendo pela Kelly Key’, diz Latino sobre ter escrito ‘Tô Nem Aí’ após separação

Latino revelou que a música “Tô Nem Aí”, hit dos anos 2000, foi escrita após levar um fora da ex-mulher, a cantora Kelly Key, com quem tem uma filha de 20 anos, Suzanna Freitas. Toda a baixa auto estima pós superação serviu para o artista se inspirar e criar a canção que foi uma “febre” nas festinhas da época. As informações são da Isto É.

Em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, na última quinta-feira (19), Latino abriu o jogo e contou mais detalhes do como surgiu o single.

“A música é da minha autoria junto com a Luka. Estava sofrendo pra caramba pela Kelly Key naquela época. Tinha me dedicado 100% àquela relação, tomei um pé na bunda. E aí eu parei num bar. Me lembro como se fosse hoje, estava um amigo, o Cristóvão. Eu estava muito mal da cabeça, fod***, meio desorientado, parece que o mundo estava desabando, tomando tarja preta”, relembrou.

Na época, teria sido a cantora que terminou com Latino. O motivo? A fama teria subido à cabeça de Kelly Key no início da carreira.

“Ela estava vivendo um mundo de estrelismo, o que é normal com quem faz sucesso e estava no auge da carreira. Talvez não consiga enxergar, de forma tão nítida, o que estar ao seu redor. Eu já passei por isso, não culpo ela por isso”, afirmou.

Confira a entrevista completa: