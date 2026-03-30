Esposa do jogador Marquinhos desabafa sobre complicações respiratórias de bebê recém-nascido

A influenciadora Carol Cabrino, de 32 anos, detalhou no domingo (29) o período delicado que enfrentou após o nascimento de seu quarto filho, Filippo, fruto do casamento com o jogador Marquinhos. Mesmo tendo nascido no tempo ideal, entre 37 e 41 semanas, o bebê apresentou complicações respiratórias graves e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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“Filippo nasceu com dificuldade respiratória. Pulmãozinho prematuro em um bebê a termo. Precisou ficar entubado; foram longos dias incertos”, relatou Carol em uma postagem no Instagram. A publicação foi acompanhada por uma foto do recém-nascido em suporte hospitalar, ilustrando a intensidade dos momentos vividos pela família.

Filippo é o quarto herdeiro do casal, que também são pais de Maria Eduarda (8 anos), Enrico (6) e Martina (2). O menino foi carinhosamente chamado de "bebê arco-íris", termo utilizado para crianças que nascem após uma perda gestacional anterior. Durante o período de internação, Carol manteve-se reservada nas redes sociais, compartilhando apenas reflexões profundas sobre entrega e esperança que chegaram a ser curtidas por amigos próximos, como o jogador Neymar.

“Existem momentos na vida que nos marcam para sempre. Os últimos dias foram intensos, cheios de emoções, lágrimas, silêncio, oração… e muito amor”, escreveu a influenciadora. Já em casa e com o coração grato, ela prometeu aos seguidores que, em breve, explicará com mais detalhes tudo o que aconteceu, celebrando o alívio de ter a família reunida novamente.