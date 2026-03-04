Capa Jornal Amazônia
Bebê arco-íris: Marquinhos e Carol Cabrino celebram chegada do filho; saiba o que significa o termo

Jogador da Seleção Brasileira e influenciadora digital celebram o nascimento do caçula Filippo, que carrega um significado especial por ser um "bebê arco-íris"

Jennifer Feitosa

Na última terça-feira (2), o zagueiro do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, Marquinhos, e a influenciadora Carol Cabrino anunciaram o nascimento de Filippo. Após uma perda anterior, o casal comemora a vinda do quarto filho, um bebê arco-íris, trazendo um significado especial para a família.

O caçula, que se junta aos irmãos Eduarda, Enrico e Martina, nasceu por cesariana em um hospital na França, onde a família reside. A chegada foi recebida com alegria por fãs e colegas da Seleção Brasileira e do futebol europeu.

A influenciadora utilizou o termo “rainbow baby” (bebê arco-íris, em inglês) para se referir a Filippo em suas postagens. Ela compartilhou sua jornada: "Pouco tempo depois, um teste positivo... Medo, insegurança, muita fé no que Deus havia nos preparado."

O que é um bebê arco-íris?

O termo bebê arco-íris surgiu da analogia com o fenômeno multicolorido que aparece no céu após as nuvens de chuva sumirem. Esse nome é dado para a criança que nasce logo após a perda de outro bebê.

Por conta disso, o termo está ligado ao filho que chega aos braços da mãe depois de tentativas e frustrações, seja por abortos espontâneos ou mortes prematuras.

A perda gestacional e o significado de uma nova vida

Perder um bebê, seja durante a gestação ou logo após o nascimento, pode gerar um vazio. Para muitos, a responsabilidade por uma nova vida é transformadora, uma luz que envolve sentimentos intensos.

O sentimento de luto pela vida que estava sendo gerada deixa uma marca em muitos casais, especialmente nas mães, que sentem de maneira física, psicológica e emocional.

Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 340 mil bebês nascem prematuros no Brasil por ano. Um bebê é considerado prematuro quando nasce com menos de 37 semanas de gestação.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

