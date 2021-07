Esposa de Medina insinua “fraude” em bronze nas Olímpiadas: ‘Se eu tivesse lá, não deixava roubarem'

Yasmin Brunet, a esposa do surfista Gabriel Medina, foi impedida de acompanhar o marido nas Olimpíadas de Tóquio, por causa da pandemia. No entanto, ela movimentou as redes sociais na noite da última segunda-feira (26), ao insinuar que o atleta teria sido “roubado” após a derrota contra o japonês Kanoa Igarashi. As informações são do portal Metrópoles.

Em uma live, feita no seu perfil no Instagram para mais de 60.000 seguidores, Yasmin “transmitiu” e acompanhou a disputa pela medalha de bronze na competição de surfe e deu o que falar na web. A modelo ficou indignada com a pontuação que foi dada ao companheiro e indignou sobre a integridade dos avaliadores do esporte.

“O surfe é subjetivo, dá para roubar fácil”, reclamou. “Se eu estivesse lá, não deixava roubarem”, afirmou.

Logo em seguida, Yasmin começou a movimentar reclamações sobre a forma como o COB, a CBsurfe e o Time Brasil estão agindo com os atletas. “Queria pedir para vocês irem no Instagram do COB, da CBSurfe, do Time Brasil e pergunta para eles porque eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubados? É assim que eles defendem os atletas? Agora vocês vão começar a entender o que eu estava falando desde o início”, continuou, mas encerrou a live pedindo desculpas e alegando que iria acabar falando mais besteira.