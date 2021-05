Esposa de MC Kevin revela ter discutido com o cantor momentos antes dele cair do quinto andar

A esposa de MC Kevin, Deolane Bezerra, desmentiu em depoimento à Polícia Civil na segunda-feira (17), boatos que ela teria ido ao quarto do funkeiro no dia da morte dele, ao cair no último (16) do quinto andar da sacada de um hotel, na Barra da Tijuca, no Rio. Na ocasião, o cantor estaria tendo relações sexuais com uma modelo e, ao se assustar supostamente com a esposa batendo na porta do quarto, ele teria tentado pular para escapar do flagrante.

Deolene explicou, durante a declaração prestada à 16º DP, que estaria acompanhando o marido e mais uns amigos dele em um show que Kevin realizou, no Baile do Imperador, que funcionou de forma clandestina. Incomodada com os gastos excessivos no hotel, a advogada teria brigado com o cantor pela quantidade de quartos que estava alugando apenas para agradar aos colegas.

LEIA MAIS: Modelo affair de MC Kevin conta mais detalhes sobre queda de Kevin ao fugir da esposa

“Pelo fato de estar muito cansada e chateada, retornou ao quarto. Kevin ficou ligando e insistindo para a declarante descer e ficar na praia junto aos amigos, mas não quis”, diz um trecho do depoimento.

A viúva nega ter se dirigido ao quarto de Kevin, em que ele mantinha relações sexuais com a modelo Bianca. No momento da traição, ela afirmou que estava dormindo e que só soube do ocorrido após a queda do funkeiro, mas que não chegou ver o corpo dele, pois a cena era ‘muito feia’.

Inclusive, a esposa destaca que descobriu sobre a modelo pela irmã que Kevin e o amigo VK, que estavam no quarto com Bianca. Deolene supôs que alguém teria batido na porta, o funkeiro se assustou achando que seria a esposa e tentou pular para a sacada do andar de baixo.