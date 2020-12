Entrevista de Maluf proibindo fumo em restaurantes viraliza na web; assista

Viralizou um trecho de uma entrevista de 1995, do programa "Roda Viva", da TV Cultura, nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (2), em que aparece o então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, falando sobre o decreto que proibiu o uso de cigarro dentro de restaurantes.

O que chamou atenção dos internautas foi o posicionamento dos entrevistados, críticos à medida. Um usuário do Twitter que postou o vídeo escreveu: "E o Maluf que proibiu fumar em restaurante e transformou o "Roda Viva" num grande episódio do "Choque de Cultura"?". Ele faz referência ao programa de humor da TV Quase, que conquistou a web brasileira com personagens caricatos defendendo absurdos.

E o Maluf que proibiu fumar em restaurante e transformou o Roda Viva num grande episódio do Choque de Cultura 😂😂@caitomainier corre aqui! pic.twitter.com/PknLqIbpAD — Esquerda Sem Paixao (@esquerdaPaixao) December 2, 2020

No programa "Roda Viva" com Maluf, de 25 anos atrás, os entrevistadores eram Marcelo Beraba (então secretário de redação da Folha de S. Paulo), Pedro Cafardo (na época editor-chefe de O Estado de São Paulo), Luciano Suassuna (chefe de redação da revista Istoé em Brasília naquele tempo), Josemar Gimenez (diretor de redação de O Diário Popular da época), Nirlando Beirão (então editor-sênior da Revista Playboy) e Marcelo Parada (na época diretor de jornalismo da rádio Eldorado AM). O mediador do programa era Matinas Suzuki Jr.

O trecho que viralizou começa com uma questão do mediador: "Prefeito, o senhor não acha que exagerou um pouco na dose, que essa proibição é radical demais?". Maluf é direto na resposta: "Não".

A pergunta de Nirlando Beirão é mais uma crítica: "Às vezes eu sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas, sabia? Ditar normas de comportamento social. Deixa a pessoa fumar!".

Maluf pede exemplos de outras coisas que teria proibido, e o jornalista fala uma frase que tocou os fãs do "Choque de Cultura": "O negócio do cinto de segurança! Eu não posso... Eu tenho que andar com aquilo me amarrando?".

O então prefeito responde que o cinto de segurança salva vidas, e Beirão responde: "Eu posso decidir sobre isso, não posso, prefeito?".

Pedro Cafardo também propõe uma alternativa à proibição: "E por que eu não posso ter um restaurante exclusivo para fumantes? Por quê?".

Os internautas identificaram no discurso argumentos muito parecidos com os que são utilizados nos dias de hoje por quem se recusa a usar máscaras ou tomar a vacina para evitar a propagação do coronavírus.

Veja a entrevista completa: