Independente do valor, Elon Musk não poderia comprar a Tv Globo; entenda por que

Após Elon Musk responder com uma piada à ideia de comprar a TV Globo, o nome do dono do antigo Twitter ficou entre os mais pesquisados no Brasil, de acordo com o Google Trends. Um perfil da rede social acusou a emissora de ser o 'grande problema' do país e Musk questionou quanto isso custaria para ele, indicando interesse. Mas o bilionário americano não poderia adquirir a totalidade da emissora carioca nem que quisesse.

A postagem satírica no X, antigo Twitter, dizia: "Boa tarde, Elon Musk. O maior problema do país se chama TV Globo, ou Globo Lixo como chamamos por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar nosso país".

"Quanto isso custaria?", questionou Elon Musk nas respostas ao tuíte original.

Mas ele poderia comprar?

Mas diferente do que Elon Musk pensa, independente do valor da emissora, a compra da emissora não seria permitida pela Constituição Federal. No Art. 222 diz que é proibido que estrangeiros tenham propriedade e controle de empresas de jornalismo e radiodifusão.

Além disso, 70% do capital total e do capital votante dessas empresas deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. O mesmo se estende sobre a gestão das atividades e o conteúdo da programação.

E quanto custa a Globo?

Em março de 2024, o levantamento feito pela Kantar, o BrandZ Brasil 2024, mostrou que o grupo Globo está em 13º lugar no ranking das marcas mais valiosas do país. O estudo apontou que a marca Globo vale atualmente US$ 1,694 bilhão. De acordo com a cotação atual, o valor ultrapassa R$ 8,3 bilhões.