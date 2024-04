Em meio à polêmica, Bolsonaro afirma que vai conversar com Elon Musk

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai conversar com Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), na noite deste sábado (13). A declaração foi feita durante um evento da sigla no estado da Paraíba.

“Hoje, às 21h30, vou conversar com Elon Musk. Tem uma passagem bíblica que diz. Se tiver algum pastor aqui, corrija, por favor. Você, eu, vocês, enquanto mortais, passageiros nesta vida, temos que buscar fazer tudo o que tiver ao alcance. Quando não der mais, entregue na mão de Deus”, disse o ex-presidente.

Musk tem sido defendido por Bolsonaro e por parlamentares de direita após criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF). O empresário acusa Moraes de censura por determinar a desativação de perfis que disseminam notícias falsas.

Entenda

No último fim de semana, Elon Musk fez críticas ao ministro e ameaçou descumprir decisões do STF, reativando perfis que haviam sido suspensos por medidas da Suprema Corte. Ele também chamou o magistrado de “ditador brutal”.

Em reação, Moraes o incluiu no inquérito que investiga a atuação de milícias digitais. Além disso, estabeleceu multa diária de R$ 10 mil para cada perfil do X que venha a ser reativado, descumprindo determinações da Justiça brasileira.

Transmissão

A conversa entre Jair Bolsonaro e Elon Musk será transmitida nas redes sociais. O canal Bolsonaro TV, vinculado ao ex-presidente, tem divulgado o evento como uma “entrevista”.