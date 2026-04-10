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Endrick e Gabriely Miranda confirmam espera pelo primeiro filho nas redes sociais

O casal, que oficializou a união em 2024, recebeu felicitações de diversas personalidades após compartilhar a notícia

O Liberal
fonte

Endrick anuncia que será pai em vídeo compartilhado com seguidores (Reprodução)

Nesta sexta-feira (10), Gabriely Miranda e Endrick comunicaram a gestação do primeiro filho por meio de um vídeo nas redes sociais. Na publicação, o casal utilizou referências religiosas ao afirmar: "Você é o nosso amor em forma de vida" e “Tu me teceste no ventre”.

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O anúncio recebeu interações de diversas personalidades, como Bruna Biancardi, que registrou: “Ah, que lindosss! Deus abençoe”. Atualmente, o casal reside na Europa, em função da trajetória profissional do atleta, que atua no Lyon, na França, após período no Real Madrid.

A união entre o jogador e a influenciadora foi oficializada em setembro de 2024, após uma celebração realizada em julho de 2023. De acordo com informações da assessoria de imprensa do atacante, a cerimônia teve caráter restrito e ocorreu em Madrid, na Espanha, contando com a presença de menos de cem convidados, entre familiares e amigos próximos.

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