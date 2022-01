Empresário de Elizângela, internada em estado grave, diz que saturação da atriz melhorou

O empresário de Elizângela, de 67 anos, Lauro Santanna trouxe novas informações sobre o estado de saúde da da atriz, internada em estado grave com sequelas respiratórias da covid-19, na quinta-feira, 20, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Ele afirma que a saturação da artista melhorou, que ela está consciente e continua internada na sala vermelha da unidade de saúde, pois inspira cuidados.

VEJA MAIS

"Falei por volta das 14h com a filha dela, que é quem está acompanhando de perto a situação", contou. A situação de Elizângela é mais delicada porque ela já teve um enfisema pulmonar, segundo ele. Lauro confirmou que Elizangela testou positivo para a covid-19 no dia 12 de janeiro e que ela não tem mais o vírus ativo no organismo, mas sofre sequelas respiratórias.

Ele disse também que não sabe se Elizângela se vacinou e nem a filha dela, a bailarina Marcelle Sampaio, soube informar. “Ela é uma pessoa muito alegre, alto astral, não gosta de falar sobre doença. Daí, não sabemos ou não. Nunca tivemos esse tipo de conversa”, diz.

O G1 noticiou que Elizangela chegou ao Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, na com falta de ar e oxigenação baixa e, segundo a prefeitura, ela quase teve que ser intubada. A prefeitura informou, ainda, que a atriz procurou o mesmo hospital na semana passada após se sentir mal, quando foi medicada e liberada pra voltar para casa.