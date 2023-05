Emílio Surita está internado tratando câncer de intestino

O apresentador Emílio Surita, do Programa Pânico, está internado tratando um câncer de intestino. A informação foi divulgada pelo amigo de Surita, o jornalista Odair Del Pozzo, em um vídeo no Instagram, nesta terça-feira (16). O radialista recebe cuidados no Hospital e Maternidade São Luiz, da Unidade Itaim, em São Paulo.

"Ele fez uma operação bastante delicada há quase uma semana e agora já está no quarto, ainda bem, com dreno, com tudo. Esta é a informação preliminar que eu tenho. Estão tratando o caso com muita discrição", disse.

Segundo Odair Del Pozzo, o clima no programa Pânico está "muito chato". Ele ainda deixou uma mensagem de incentivo para Surita. "Como você sempre brincou, brinque em cima daquilo, que você supera. É grave, é, porque não é uma verruguinha. Força e sorte".