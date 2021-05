Em vídeo no YouTube, Virgínia e Zé Felipe mostram o rosto da filha Maria Alice

Depois de deixar os fãs ansiosos, Virgínia Fonseca revelou o rosto de sua filha com o cantor Zé Felipe. A youtuber deu à luz no início da manhã do último domingo. Ela avisou que iria "curtir" a bebê primeiro antes de revelar o rostinho da primogênita.

No início desta tarde, a nora do cantor Leonardo publicou um vídeo mostrando detalhes do parto e o rosto de Maria Alice.

(Imagem de Maria Alice / Reprodução: Youtube)

Em certo momento da gravação, Zé Felipe marca o pé da filha em seu abdômen, provavelmente para tatuar a imagem.

A influenciadora chegou a mostrar o corpo e deu alguns detalhes do parto, que foi cesariana. "Cesárea dói, viu, gente. Minha nossa senhora", escreveu Virgínia.

Maria Alice é a quarta neta de Leonardo, que já é avô de Maria Sophia e Maria Vitória, filhas de Pedro Leonardo, e de Noah, filho de Jéssica Costa.