Em show no Pará, Léo Santana interrompe apresentação após gesto obsceno e pede respeito; vídeo

Durante um show no Festival de Verão de Barbacena, no nordeste do Pará, neste domingo (23), o cantor Léo Santana precisou lidar com um momento desagradável. Ele chamou uma mulher para subir no palco, para realizar o desafio ao cantar a sua música, porém, a situação que era para ser de descontração, virou uma constrangedora, e Léo Santana encerrou a participação antes da hora por conta de um gesto que o incomodou.

Quando foi cantar a música 'Posturado e Calmo', o artista convidou algumas pessoas para subir ao palco, incluindo essa mulher. Porém, ela fez uma simulação de sexo oral com o microfone. Próxima a Léo Santana, ele viu de perto a situação que e o incomodou e na hora, ele parou o show e pediu respeito à esposa, Lore Improta.

“Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito, eu sou casado, respeite a minha esposa. Por favor, obrigado pela participação, muito obrigado, vou chamar mais uma mulher aqui”, disse ele, enquanto a platéia apoiava o cantor.