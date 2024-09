Em Paris, Fernanda Motta celebra sexto dia da semana de moda com desfile de Elie Saab

O calendário francês de moda, um dos mais importantes do mundo, segue apresentando a primavera/verão 2025 dos principais conglomerados franceses. Os compromissos oficiais do calendário dividem espaço com os eventos que ocupam os quadriláteros mais procurados da capital francesa. Entre eles, a tarde especial promovida por Alexandre Birman no icônico hotel Ritz.

O CEO do grupo Azzas 2154 apresentou a sua coleção de Spring Summer 25, na última quarta-feira (25), e recebeu nomes como Isis Valverde, Isabella Fiorentino e Fernanda Motta.

“Retornar ao calendário francês na minha cidade favorita no mundo, é uma das grandes alegrias profissionais dos últimos tempos. Aqui aprendo muito, as novidades e principais tendências. Paris também é sinônimo de encontros e reencontros de amigos e pessoas que eu gosto", explica Fernanda, que retorna a semana de moda de Paris após um ano com a agenda preenchida por compromissos cobiçados.

A brasileira apostou em uma capa com aplicações de strass por cima de um macacão de veludo para conferir a nova coleção de Elie Saab no último sábado (28).

Inspirado pelos dias ensolarados da savana africana, o designer libanês preencheu o Palais de Tokyo, um edifício consagrado à arte moderna e contemporânea da cidade luz, com uma coleção que mescla jaquetas militares, vestidos de chiffon e vestidos-casacos decorados com estampas texturizadas de micros leopardos.