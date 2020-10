Duda Reis rebate críticas da família após polêmica de Nego do Borel

Duda Reis se pronunciou pela primeira vez a respeito das fotos sensuais do seu novo, Nego do Borel, com a cantora Anitta. Em comentário em uma página de celebridades no Instagram, a atriz rebateu as críticas que ela e sua família têm recebido nos últimos dias.

"Pessoas que pedem respeito, mas não respeitam em nada... Vai entender. Se não quisessem passar por isso, não fariam o que fazem com a filha e tentariam resolver entre quatro paredes, roupa suja se lava em casa", disse ela em referência aos pais, que já se pronunciaram publicamente contra o seu casamento.

"Acho deselegante isso e desrespeitador. Cansada de ser exposta assim e algumas pessoas romantizarem isso, nunca pensarem na saúde mental dos outros. Meu lado, como sempre, buscando a paz e tentando ser o mais ponderado possível, mas não tem como. Não consigo ver isso como 'amor', e sim como narcisismo e ego. Por favor, me respeitem como mulher e respeitem minhas decisões, estou feliz demais e planejando meu futuro com quem amo, não preciso justificar nada pra ninguém e não quero mesmo opiniões, muito menos ofensas."

"Sou uma menina do bem, educada, respeitadora, chega. Não tenho mais psicológico pra isso tudo, e ninguém quer saber disso. Na hora que as pessoas conseguirem matar as figuras públicas daqui, vão sossegar e lembrar do setembro amarelo. Tomara que não seja tarde", concluiu a influenciadora.

Criticas da família

Após a publicação das fotos de Nego do Borel nas redes sociais, o pai de Duda Reis, Luiz Fernando Barreiros, utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. "Que triste, minha filha, ver você aceitando tudo isso que está acontecendo! Isso não tem nada a ver com a arte! Investimos tanto em você por amor e por acreditar! Que escolha destrutiva você fez!", escreveu nesta semana.

Nos stories do Instagram, a mãe da atriz, Simone Reis Barreiros, chegou a compartilhar alguns dos xingamentos que têm recebido após a polêmica. Ontem, ela já havia rebatido alguns dos comentários dos seguidores em sua conta na rede social.

Nego do Borel também se pronunciou sobre o assunto e afirmou que estar com "pena" da noiva. "Eu fico triste, com pena da Duda, que fica aqui chorando, falando 'poxa, meu pai podendo resolver comigo pessoalmente e vai para internet'. É isso", disse.