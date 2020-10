Anitta e Nego do Borel aparecem juntinhos em banheiro

Amigos há muito tempo, Anitta e Nego do Borel divulgaram fotos de um ensaio quente na noite desta quarta-feira (21). Nas fotos, os cantores aparecem agarrados em um banheiro, com Anitta de roupão e Nego com uma toalha amarrada na cintura.

"Fui visitar minha amiga, entrei no álbum dela de foto, te amo amiga", escreveu o cantor na legenda das fotos.

Na terça-feira (20), Anitta já havia postado outros cliques com o mesmo look.