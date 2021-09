Douglas Souza relata homofobia sofrida em aeroporto. 'É um dos piores dias da minha vida'

Douglas Souza, ponteiro da Seleção Brasileira de Vôlei, contou para os seus seguidores um lamentável episódio de homofobia que sofreu em um aeroporto a caminho da Itália. “Hoje é um dos piores da minha vida. Foi horrível. Está sendo horrível. Eu só não vou contar realmente o que aconteceu hoje porque eu tenho medo deles tirarem a minha passagem e me deportarem”, relatou ele nos stories após compartilhar fotos extremamente abalado com a situação.

O atleta ainda não falou detalhes sobre o ocorrido, mas declarou que irá se posicionar assim que estiver instalado em seu apartamento e com wi-fi. "Puro preconceito, homofobia, foi horrível, vocês não tem noção. Mas eu vou contar sim, eu vou espalhar sim porque eu não mereço isso", desabafou.

Douglas se tornou o jogador de vôlei mais seguido do mundo após ganhar fama com seu carisma durante as olimpíadas de Tokyo 2020. Além de atleta, ele é um importante ativista da comunidade LGBTQIAP+.

Em entrevista para a revista Quem, ele comentou o fato de ter sido o primeiro jogador da seleção a assumir sua orientação sexual e sobre o preconceito no esporte. "É impossível uma pessoa homossexual em 2021, qualquer pessoa LGBTQIAP+, não sofrer nenhum tipo de preconceito. Se não sofreu, é porque não percebeu. É igual uma pessoa preta dizer que nunca sofreu racismo no Brasil. Impossível que isso não tenha acontecido. Quando era da categoria de base e estava chegando na Seleção, escutava das pessoas: 'Olha, você tem que se esconder. Se você chegar na Seleção falando e andando desse jeito, vão te cortar, te mandar embora. Não vão querer saber'. Estou aqui, provei para elas que estavam erradas e está tudo bem. Nunca escondi ou anulei o fato de ser gay”, revelou.