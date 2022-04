Dom, filho de Scooby e Piovani, é atleta mirim de skate

Pedro Scooby fala bastante dos seus filhos no Big Brother Brasil 22. Recentemente Dom completou 10 anos e o pai mais uma vez foi só elogios ao menino. Um vídeo que circula na web, mostra o primogênito falando sobre o lugar que mais gosta de visitar com o pai, que é um bar em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Porém, outra questão foi levantada: ele é atleta. Morando em Lisboa, em Portugal, Dom já escreve o seu nome no skate.

O atleta mirim de skate já conquistou os primeiros patrocínios e faz até publicidade em seu perfil no Instagram. Com mais de 108 mil seguidores, as postagens tem sempre supervisão familiar.

Na rede, ele compartilha vídeos das competições, dos treinos e dos pódios em que subiu.

Com bastante desenvoltura, Dom já fez até uma propaganda em vídeo para uma marca ligada à profissão do pai, que é surfista. Na web, ele também mostra que treina skate em casa, na pista que Scooby construiu em 2020, no quintal da residência onde as crianças moram. Pedro Scooby e Luana Piovani também são pais de Ben e Liz, de 6 anos.