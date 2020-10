Doente de Covid, Jorge Aragão interna em UTI

O cantor Jorge Aragão, de 71 anos, está internado no hospital Unimed-Rio, no Rio de Janeiro, em decorrência da Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital ao UOL.

“O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontra-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento”, disse a nota do hospital.

O estabelecimento de saúde informa que não há previsão de alta da UTI.