DJ processa hospital após ficar 40 dias em coma, pegar infecção grave e sofrer múltiplas amputações

Julio Cesar Trindade, de 35 anos, que é DJ e jornalista, está processando o Hospital Casa de Portugal, localizado no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Internado no local em 2024 para realizar uma cirurgia ortognática, Julio tinha o objetivo de corrigir um quadro de apneia do sono, mas não foi bem assim que tudo ocorreu.

Após 48 horas do procedimento, o paciente alega ter apresentado sintomas graves de infecção hospitalar, incluindo insuficiência respiratória e pneumonia broncoaspirativa. O estado de Julio se agravou rapidamente, e ele precisou ser internado em coma por 40 dias.

Após meses de internação, o jornalista recebeu alta, mas sofreu múltiplas amputações, incluindo a perda parcial da perna esquerda.

Agora Julio busca na Justiça uma indenização por danos morais e estéticos, além do pagamento de pensão, tratamentos médicos e próteses.